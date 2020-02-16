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16.02.2020 - 19:56 |

Son dakika | Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem oldu. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Son dakika | Malatya'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'de yer alan bilgiye göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 19.40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 2.6 km olarak açıklandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak belirtti ve derinliğini 11.94 km olarak açıkladı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Malatya'da deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Saat 13:40'ta meydana gelen depremin yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

 

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