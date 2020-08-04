Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Meydana gelen bu depremin ardından saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde, 7.31 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.
Kuşadası'na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptıAydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatili boyunca 206 bin araç giriş yaptı. İlçeye gelen araç sayısında corona virüs salgını nedeniyle geçen seneye oranla düşüş yaşandı.