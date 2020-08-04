MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Malatya'da korkutan deprem
ABONE OL
04.08.2020 - 18:38 |

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.30'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Meydana gelen bu depremin ardından  saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde, 7.31 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Malatya'da meydana gelen deprem sonrası flaş uyarı: Ağır hasarlı binalara girmeyin




Kuşadası'na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptıAydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatili boyunca 206 bin araç giriş yaptı. İlçeye gelen araç sayısında corona virüs salgını nedeniyle geçen seneye oranla düşüş yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper, Loto, Şans Topu, On Numara çekilişi hangi günler ve nasıl oynanır?

Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper, Loto, Şans Topu, On Numara çekilişi hangi günler ve nasıl oynanır?

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor! İşte Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Süper Loto çekilişi için geri sayılıyor! İşte Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber