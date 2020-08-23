Son dakika: Malatya'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. AFAD depremle ilgili yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar olmadığı bilgisini verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçmiş olsun Malatya.— A F A D (@AFADBaskanlik) August 23, 2020
Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.