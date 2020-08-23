Son dakika: Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

AFAD, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.