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06.10.2020 - 12:10 |

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11.58'de gerçekleşirken, depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunduMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak' dedi. 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını söyleyen Bakan Selçuk, 'İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak' açıklamasını yaptı.
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