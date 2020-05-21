Son dakika: Malatya’da maske takma zorunluluğu başladı!

Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2 Nisan'da araç trafiğine kapatılan cadde ve sokaklar, bugün yeniden araç trafiğine açıldı. Bu kararın ardından ise yine kent merkezinde halkın yoğun olarak dolaştığı cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında koruyucu maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske zorunluluğu ile birlikte Malatya Valiliği kent merkezinde ücretsiz maske dağıtımı da yaparken, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı.

25 İLDE MASKE ZORUNLULUĞU

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.