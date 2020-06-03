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03.06.2020 - 09:30 | | İHA

Son dakika... Malatya’da vatandaşlar fark etti! Gölette erkek cesedi bulundu

Gelen bir son dakika haberine göre, Malatya'da sabah sporu yapan vatandaşlar tarafından Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.

Son dakika... Malatya’da vatandaşlar fark etti! Gölette erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Orduzu Pınarbaşı'nda sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar göletin yüzeyinde bir ceset fark edince durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin orta yaşlarda bir erkek şahsa ait olduğu ve uzun süredir suda kaldığı belirlendi.

Kimliği belirsiz ceset, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

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