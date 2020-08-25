MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Maltepe'de ormanlık alanda yangın!
ABONE OL
25.08.2020 - 16:05 | | DHA

Son dakika... Maltepe'de ormanlık alanda yangın!

İstanbul Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor.

Son dakika... Maltepe'de ormanlık alanda yangın!

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu başları, vatan olmayaSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim var mı 2020? Özel okullar açılacak mı, ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim var mı 2020? Özel okullar açılacak mı, ne zaman?

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Ankara'da tüfekli eşinden kurtarılan kadın: Kadın cinayetleri aklıma geldi

Ankara'da tüfekli eşinden kurtarılan kadın: Kadın cinayetleri aklıma geldi

Sıradaki Haber