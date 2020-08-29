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29.08.2020 - 18:43 |

Son dakika... Maltepe'de ormanlık alanda yine yangın çıktı

Son dakika haberine göre, Maltepe'de ormanlık alanlarda 4 gün içerisinde 4. yangın çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri ile birlikte söndürme helikopteri de müdahale etti. Ormanlık alandaki yangın yarım saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangına orman ve itfaiye ekipleri yerden müdahale ederken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Maltepe'de son 4 gün içerisinde birbirine yakın 4 noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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Maltepe'de yine orman yangını çıktıİstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.
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