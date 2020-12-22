Son dakika... Maltepe'de özel hastanede yangın!

Maltepe'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yoğun bakım ünitesindeki yangına anında müdahale ederek söndürdü.

KAYMAKAM BÖLGEDE AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada hastaneye gelerek incelemelerde bulunan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının hastanenin bodrum katındaki bir odada çıktığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonucu yoğun duman oluştuğunu ve bazı personellerin dumandan etkilendiğini aktaran Dallı, "Etkilenenlere oksijen takviyesi yapılıyor. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar tedbiren ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. İtfaiyenin incelemesi sürüyor." ifadelerini kullandı.