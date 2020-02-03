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03.02.2020 - 11:16 |

Son dakika... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 1058'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi I AFAD'dan yapılan açıklamada, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.39 km derinliğinde meydana gelen depremin saat 10.58'te olduğu açıklandı.

Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
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