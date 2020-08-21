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21.08.2020 - 21:04 |

Son dakika... Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Manisa'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Manisa'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, 20.57'de meydana gelen depremin derinliğini  7.01 kilometre, büyüklüğünü ise 3,5 olarak duyurdu.

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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