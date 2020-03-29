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29.03.2020 - 09:56 |

Son dakika haberi: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.

Son dakika haberi: Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi I Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56’da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

 

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