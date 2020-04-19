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19.04.2020 - 12:15 |

Son dakika... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıklandı.

Son dakika... Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin olduğunu bildirdi. Saat 11.32'de meydana gelen depremin derinliğinin 8.0 km olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğünün 4.1 olarak duyuruldu. Derinliği ise 7.00 km olarak açıklandı.

Son dakika... Manisada 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Manisada 4.3 büyüklüğünde deprem


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