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15.02.2021 - 05:28 | | AA

Son dakika: Manisa'da aile faciası! Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

Gelen son dakika haberine göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Son dakika: Manisa'da aile faciası! Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

Alınan bilgiye göre, Çarıktekke Mahallesi'nde Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Özcan eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Son dakika: Manisada aile faciası Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

Bu sırada çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan'ı ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu.

Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika: Manisada aile faciası Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Manisada aile faciası Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BİR AİLE YOK OLDU'

Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu." dedi.

Son dakika: Manisada aile faciası Annesini vuran babasını ve ve babaannesini öldürdü

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