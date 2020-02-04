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04.02.2020 - 11:50 | | DHA

Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika bilgisine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve çevre illerde de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.43'te, merkez üssü Akhisar ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı, kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

 

 

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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