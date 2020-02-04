04.02.2020 - 04:38 | | AA
Son dakika | Manisa'da korkutan depremler! 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre; Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi. Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi.
İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.