07.02.2020 - 09:36 | | AA
Son dakika! Manisa'da korkutan deprem! Depremin merkez üssü...
Gelen bir son dakika haberine göre Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa'da deprem fırtınası... 22 Ocak'ta 5.6 ile sallanan kentte artçı depremler devam ediyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.