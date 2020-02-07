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07.02.2020 - 09:36 | | AA

Son dakika! Manisa'da korkutan deprem! Depremin merkez üssü...

Gelen bir son dakika haberine göre Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Manisa'da korkutan deprem! Depremin merkez üssü...

Manisa'da deprem fırtınası... 22 Ocak'ta 5.6 ile sallanan kentte artçı depremler devam ediyor.  Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

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Manisa'da deprem fırtınası!

 

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