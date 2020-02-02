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02.02.2020 - 14:43 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika gelen bilgilere göre; Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'da bugün 12 saat içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde üç deprem meydana geldi. Depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi I Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Kırıkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 14.36'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

 AFAD'ın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada 'Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

 

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