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02.02.2020 - 08:53 |

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak belirtti. Öte yandan gelen son bilgilere göre Kırkağaç'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09:26'da da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika... Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

AFAD sitesinde saat 09:26'da Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.00 kilometre derinliğinde oluştu.

Son dakika... Manisada korkutan deprem İzmirde de hissedildi

Son dakika... Manisada korkutan deprem İzmirde de hissedildi

 

 

 

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