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29.07.2020 - 21:13 | | AA / İHA

Son dakika: Manisa'da korkutan orman yangını

Son dakika haberine göre, Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Küçük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, 1 amfibik uçak, 6 yangın söndürme helikopteri, 45 arazöz ve 20 su tankeri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Soma Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Son dakika: Manisada korkutan orman yangını

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