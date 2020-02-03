Son dakika | Manisa'da üst üste depremler! AFAD ve Kandilli açıkladı

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 22.01'de deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 2.5 km olarak açıklandı.

AFAD: 00.02'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD'da yer alan bilgilere göre Akhisar'da 00.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

MANİSA SALLANIYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'da bugün 12 saat içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde üç deprem meydana geldi. Depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.

VALİLİKTEN VE AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.36'da merkez üssü Kırkağaç olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

AFAD'ın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada da 'Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 4 kişinin hafif yaralandığı 5,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Bunun ardından 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

Bugün de saat 03.23'te merkez üssü Akhisar olan 4,6, saat 06.23'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,0 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana gelmişti. Valilik, bu depremlere ilişkin olumsuzluğun bulunmadığını açıklamıştı.