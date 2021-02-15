Son dakika... Manisa'daki aile faciasında flaş gelişme! 22 yıl önce evlat edindiği ortaya çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özcan, dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan’ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Özcan ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Özcan'ı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan Hüseyin Özcan'ın suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Hüseyin Ö.’nün aile arasında gerçekleşen tartışmada; önce babasının av tüfeğiyle annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Özcan ardından da av tüfeğiyle Süleyman Özcan’ı vurduğunu itiraf etti. O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan’ı da öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Özcan, yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti.

Özcan çifti ile Karanfil Özcan’ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri, suç aleti av tüfeği ve bıçağa el koydu. Jandarmadaki soruşturmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

22 YIL ÖNCE EVLAT EDİNMİŞLER

Şüpheli Hüseyin Özcan'ın 22 yıl önce Özcan çifti tarafından evlatlık olarak alındığı ortaya çıktı. Çiftin, Hüseyin Özcan'ı doğumundan hemen sonra ailesinden alıp, bugüne kadar kendi evlatları gibi büyüttükleri anlaşıldı. Hüseyin Özcan'ın da 6 yıldır psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan ve öldürülen çiftin akrabası Yasin Arslan (23), Hüseyin Özcan'ın lise yıllarından itibaren psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Tedavi görüyordu. Alaşehir'de bir pidecide bir süre garson olarak çalıştı. Ancak, psikolojik sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Olayın olduğu günün sabahı Hüseyin Özcan, babası Süleyman Özcan birlikte başkasına ait bağda budama işinde çalışmıştı. Her ikisi de mutlu görünüyordu. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını beklemiyordu. Biz de olayı ambulansları görünce öğrendik. Hüseyin Ö., içine kapanık, deli dolu bir çocuktu" diye konuştu.

Çarıktekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin (45) de, "Jandarma haber verdi, olay yerine gittim. Hüseyin Özcan, av tüfeğini pencereden attı, teslim oldu. Şüpheli, psikolojik tedavi görüyordu. İyi bir aileydi. Hüseyin Özcan'ın da pek arkadaşı yoktu. Çok üzgünüz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Zeki Karakoç (41) ise "Şüpheli, mahallemizde büyüdü. Son 6 yıldır tedavi görüyordu, üzgünüz" diye ifade etti.