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03.06.2020 - 11:57 | | DHA

Son dakika... Mardin'de arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de yaşayan Mehmet A. (45), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa'yı (20) uzun namlulu silahla vurarak öldürdü, Şahin Karaboğa'yı (35) da ağır yaraladı.

Son dakika... Mardin'de arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dora Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa ve kuzeni Şahin Karaboğa'yı araçla takip etti. Bir süre devam eden takip sırasında Mehmet A., aracı durdurduktan sonra uzun namlu silahla ataş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan 2 kuzen de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Karaboğa, yaşamını yitirdi. Kerim Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Şahin Karaboğa'nın ise acil servisteki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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