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07.09.2020 - 21:41 | | AA

Son dakika: Mardin'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Son dakika: Mardinde feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Mardinde feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da dağda mahsur kalan 8'i çocuk 11 turist kurtarıldıRusya'nın Soçi kenti yakınlarındaki dağlık bölgede kaybolan 8'i çocuk 11 turist, arama çalışmalarının ardından bulunarak kurtarıldı. O anlara dair görüntüler ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
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