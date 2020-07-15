15.07.2020 - 00:11 | | AA
Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem
Gelen son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıkladı
Kandilli Rasathanesi, saat 23.59'da 3.3 büyüklüğünde, 2.2 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.