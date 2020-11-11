11.11.2020 - 09:07 |
Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 08.53 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Yalova açıkları olan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, 3.0 büyüklüğünde olduğu belirlenen depremin 6.4 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.