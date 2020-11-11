MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...
ABONE OL
11.11.2020 - 09:07 |

Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.53 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Yalova açıkları olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Marmara Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, 3.0 büyüklüğünde olduğu belirlenen depremin 6.4 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Son dakika... Marmara Denizinde deprem Büyüklüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu!

Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet