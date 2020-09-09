09.09.2020 - 10:35 |
Son dakika: Marmara Denizi'nde gece yarısında korkutan deprem! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Gece yarısında Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem Tekirdağ, İstanbul'da hissedildi. Yaşanan depremin ardından Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında gece boyunca artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti. Depremi hisseden vatandaşlar depremin merkez üssünü ve nerede meydana geldiğini araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak dün Malatya'da öğle saatlerinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde yine Malatya'da bu kez 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Gece yarısından itibaren ise Marmara Denizi açıklarında irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ (9 EYLÜL)
Corona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntüEdirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Alper Eker, corona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle göstererek, vurdumduymaz vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu.