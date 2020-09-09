Son dakika: Marmara Denizi'nde gece yarısında korkutan deprem! Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak dün Malatya'da öğle saatlerinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde yine Malatya'da bu kez 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Gece yarısından itibaren ise Marmara Denizi açıklarında irili ufaklı bir çok deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (9 EYLÜL)

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