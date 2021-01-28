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28.01.2021 - 14:47 | | İHA

Son dakika... Marmara Üniversitesi'nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Marmara Üniversitesi’nden final sınavında dikkat çeken sorulara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Son dakika... Marmara Üniversitesi'nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı final sınavı sorularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekmişti. i.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada idari soruşturma başlatıldığı ifade edild

Yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden bir öğretim elemanının, 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı. Yerli aşı açıklaması yapa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en çok aşı üreten 3. ülke konumunda olduğunu belirterek, '3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik' dedi.
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