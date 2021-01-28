Son dakika... Marmara Üniversitesi'nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı final sınavı sorularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekmişti. i.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada idari soruşturma başlatıldığı ifade edild

Yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden bir öğretim elemanının, 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullandı.