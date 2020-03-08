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08.03.2020 - 07:33 |

Son dakika...Marmara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında göre; saat 07: 21'de Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika...Marmara'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi’ni de yaşayan Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Son dakika...Marmarada deprem AFADdan açıklama geldi

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