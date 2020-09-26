Son dakika... Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da etkili olacağı öngörülüyor.
Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.