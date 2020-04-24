Son dakika haberleri: Marmaris açıklarında deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD verilerine göre saat 16.16'da Akdeniz'de, Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre bölgelerden de hissedildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre Marmaris’in yaklaşık 75 kilometre uzaklığında bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre deprem yerin yaklaşık 37 km altında yaşanırken depremin tam saatinin 16.16 olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde yerin 56 km altında yaşandı.