MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberleri: Marmaris açıklarında deprem! Depremin büyüklüğü...
ABONE OL
24.04.2020 - 16:35 |

Son dakika haberleri: Marmaris açıklarında deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: Marmaris açıklarında deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD verilerine göre saat 16.16'da Akdeniz'de, Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve çevre bölgelerden de hissedildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre Marmaris’in yaklaşık 75 kilometre uzaklığında bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre deprem yerin yaklaşık 37 km altında yaşanırken depremin tam saatinin 16.16 olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde yerin 56 km altında yaşandı.

Milliyet'te Haftanın Özeti (24 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu manzara polisi harekete geçirdi! Ağaçlık alanda yakalandılar...

Bu manzara polisi harekete geçirdi! Ağaçlık alanda yakalandılar...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları

Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber