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06.05.2020 - 00:07 | | İHA

Son dakika | Mayıs ayı burslarının yatacağı tarih belli oldu

Gelen son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Son dakika | Mayıs ayı burslarının yatacağı tarih belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mayıs, “2” olanlar 7 Mayıs, “4” olanlar 8 Mayıs, “6” olanlar 9 Mayıs, “8” olanlar 10 Mayıs’ta ödemelerini alabilecek.

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