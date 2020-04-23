23.04.2020 - 09:06 | | AA
Son dakika! Mayısa 7 gün kala... Meteoroloji'den açıklama geldi!
Gelen bir son dakika haberine göre; Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Mayıs'a günler kala ise Ardahan'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kontrolden çıkan otomobil İsabeyli Baraj Göleti’ne uçtu: 1 kişi hayatını kaybettiAydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda baraj göletine uçan otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Baraj sularında kaybolan diğer kişi ise kurtarma ekiplerinin uzun uğraşların ardından ölü olarak sudan çıkarıldı.