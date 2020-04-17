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17.04.2020 - 09:00 | | AA

Son dakika... MEB duyurdu! Ambulans ve sahra hastaneleri için üretildi

Son dakika gelen bilgilere göre; MEB, İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Meslek Lisesinde, ambulans ve sahra hastaneleri için uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti.

Son dakika... MEB duyurdu! Ambulans ve sahra hastaneleri için üretildi

Ayrıntılar birazdan...

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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