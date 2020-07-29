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29.07.2020 - 11:09 | | DHA

Son dakika... MEB 'öğrencilerimize müjde' deyip duyurdu!

Son dakika gelen habere gçre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde geldi. MEB'den yapılan açıklamada, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı' denildi.

Son dakika... MEB 'öğrencilerimize müjde' deyip duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde olarak duyurulan haberde, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı' denildi.

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