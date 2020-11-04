Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim yılı kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiyor. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. 7. 10. 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlangıç tarihiyle ilgili ''Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.'' açıklamasını yaptı.