04.11.2020 - 13:14 |
Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim yılını kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiriyor. Peki, 6. 7. 10. ve 11. sınıflar için tarih belli oldu mu? İşte merakla beklenen okullar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı.
Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile başlayan yeni eğitim yılı kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiyor. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar için okulların açılış tarihi belli oldu mu?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. 7. 10. 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlangıç tarihiyle ilgili ''Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.'' açıklamasını yaptı.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.