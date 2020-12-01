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01.12.2020 - 10:00 |

Son dakika... MEB'den flaş sınav kararı! Ertelendi

Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş sınav kararı alındı. Buna göre bakanlık; açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Son dakika... MEB'den flaş sınav kararı! Ertelendi

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.

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