01.12.2020 - 10:00 |
Son dakika... MEB'den flaş sınav kararı! Ertelendi
Son dakika gelen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş sınav kararı alındı. Buna göre bakanlık; açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile MEB merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavının, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır.