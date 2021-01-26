26.01.2021 - 10:03 | | milliyet.com.tr
Son dakika haberi... Uzaktan eğitim ve EBA açıklaması
Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından uzaktan eğitim ve EBA'ya ilişkin son dakika paylaşımı yapıldı.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM
21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021
Akademik Destek’te
759.499 Öğrenci, 150.073 Öğretmen
154.609.371 Saat Canlı Ders İşlendi
445.750 Öğrencimize Tablet Ulaştırıldı
Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.