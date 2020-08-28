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28.08.2020 - 16:34 | | DHA

Son dakika... MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Yüz Yüze Eğitim Duyurusu' şeklinde servis edilen haber üzerine son dakika açıklaması yapıldı.

Son dakika... MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen “MEB’DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM DUYURUSU” şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül’de hangi sınıf düzeylerinin “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. 

Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmî iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan / teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

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