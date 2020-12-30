Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecek

2021 yılının gündemi yargıda reform. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, reform gündemine ilişkin konuştu. "2021 yılında teknik hazırlıkları yapılan strateji belgesi teklif taslakları hazırlanan konular da Meclis gündemine gelecektir. İnsan hakları eylem planı lansmanı da Cumhurbaşkanı yapacak. Bir dizi reform elbette gündeme gelecek" dedi.

Mehmet Uçum bir diğer reform başlığının da Meclis'te yürüyeceğini anlattı, "Milletvekillerinin gücünü gözeten yeni sistemdeki Meclis'in gücüne uygun bir içtüzük de gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.

"REFORMUN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum, reform sürecine dair kırmızı çizgilerini de açıkladı. Uçun, "Türkiye reform gündemi siyasi birliğine, üniter yapı üzerindeki siyasi birliğe zarar verecek boyut içeremez. Terörle mücadele zayıflatabilecek, sınır ötesinde zaaflar ortaya çıkaracak adımlar olamaz. Bu çerçeve reformun kırmızı çizgisidir. Bunlar üzerinden reform tartışması yapmak reform değildir" şeklinde konuştu.

"ANAYASADAN KAYNAKLI YETKİ, ELEŞTİRİLMEZ"

Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne gelen eleştiriler… Cumhurbaşkanının yetkisinin fazla olduğuna yönelik iddialar ve atanmışlar ile seçilmişler tartışmasını da değerlendirdi Mehmet Uçum. "Bu eleştiriler hukuki ve demokratik meşruiyete uyan eleştiriler değil. Halkın yüzde 50 desteği ile gelmiş demokratik seçimle gelmiş Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'dan kaynaklanan yetkisini eleştirmek, Anayasayı eleştirmektir" dedi.

"KARARLAR KOLEKTİF MÜZAKERE İLE ALINIYOR"

Uçum, Cumhurbaşkanı'nın kararları tek başına almadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı alınan kararlardan önce kabinesi, başkanlık, ofis, kurullardan görüşü alıyor. Sürecin sonucunda, kolektif müzakere sürecinin sonucunda karar çıkıyor. Hem tek adamdan şikayet edip hem de kolektif yönetime şikayet etmek çelişki. Niye atanmış konuşmasın diyorlar? Atanmışlar üzerinden bürokratik vesayet özlemi var.

"TÜRKİYE TERÖR VESAYETİNE UZUN SÜRE KATLANAMAZ"

Mehmet Uçum son dönem parti kapatma tartışmalarını da yorumladı. "Türkiye terör vesayetine sonuna kadar katlanamaz. Hele Meclis'te bu denli Türkiye karşıtı bir ortama katlanamaz. Türkiye uzun süre terör vesayetine siyasi faaliyete katlanamaz. Bu gayrı meşru bir faaliyettir" dedi.