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15.07.2020 - 11:45 |

Son dakika! Meral Akşener'in koruma polisinin corona virüs testi pozitif çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koruma polisinin Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine, Akşener 15 Temmuz törenlerine katılmama kararı aldı.

Son dakika! Meral Akşener'in koruma polisinin corona virüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmayacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, daha önce 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlenecek anma programına Genel Başkan Meral Akşener’in de katılacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak Sayın Genel Başkanımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkanımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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