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10.01.2021 - 16:36 | | İHA

Son dakika... Mersin Valiliği'nden 'polis evlere baskın yapıyor' paylaşımlarına flaş açıklama!

Mersin Valiliği, bir şahsın mahkeme kararına ilişkin gözaltına alınmasıyla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'polis evlere baskın yapıyor' şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son dakika... Mersin Valiliği'nden 'polis evlere baskın yapıyor' paylaşımlarına flaş açıklama!

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Musa Ö. isimli şahsın mahkeme kararına istinaden gözaltına alınması ile ilgili olarak 'polis evlere baskın yapıyor' şeklinde güvenlik kuvvetlerini yıpratmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bahse konu husus, Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda milis/işbirlikçi olduğu değerlendirilen Musa Ö. isimli şahsın 8 Ocak 2021 günü ikamet adresine alınan mahkeme kararına istinaden usulüne uygun olarak girilmiş, ikametinde bulunamayan şahıs daha sonra emniyet müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

10 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te10 Ocak 2021 Günün Özeti Milliyet'te
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