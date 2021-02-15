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15.02.2021 - 10:50 | | DHA

Son dakika... Mersin'de can pazarı! 12 metreden uçtular

Kaza Mersin'in Silifke ilçesinde meydana geldi. Otomobil virajda kontrolünü kaybetmesi sonrası 12 metre yükseklikten uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... Mersin'de can pazarı! 12 metreden uçtular

Kaza, önceki gün D-400 karayolu Silifke'nin Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Can Oğuzhan Günay ile yanındaki Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Günay ve Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Son dakika... Mersinde can pazarı 12 metreden uçtular

Bu arada kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp 12 metre yükseklikten düştükten sonra yaklaşık 10 takla attığı görüldü.

 

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