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29.11.2020 - 14:58 | | AA

Son dakika... Mersin'de kavga ettiği arkadaşını başından vurup öldürdü

Gelen son dakika haberine göre; Mersin'de, kavga ettiği arkadaşı Burak C. tarafından tabancayla başından vurularak, ağır yaralanan Mert Doy (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Son dakika... Mersin'de kavga ettiği arkadaşını başından vurup öldürdü

Olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Akdeniz ilçesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Doy ve arkadaşı Burak C. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki arkadaş, birbirlerine tekme ve tokatlar ile saldırırken, Burak C. yanında taşıdığı tabancayı ateşleyerek, Doy'u başından vurdu. Doy, 2 mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, Burak C. ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Doy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doy'un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, kaçan Burak C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Mersinde kavga ettiği arkadaşını başından vurup öldürdü

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