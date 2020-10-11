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11.10.2020 - 19:34 | | İHA/DHA

Son dakika... Mersin'de patlama! Zaman ayarlı ses bombası olduğu ortaya çıktı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Etrafa saçılan parçalarla kaldırımda yürüyen Mahmut Demir (18) elinden hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arazide, EYP patladı. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu öğrenildi.

Etrafa saçılan parçalar nedeniyle kaldırımda yürüyen Mahmut Demir, elinden hafif yaralandı. Patlama paniğe neden olurken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Demir, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, polis, araziyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama sırasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir" denildi.

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