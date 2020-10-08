08.10.2020 - 19:47 | | DHA / AA
Son dakika! Merter'de metrobüs kazası! Ekipler müdahale ediyor
Gelen son dakika haberi göre; Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.
Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.
Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.
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