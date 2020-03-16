16.03.2020 - 19:31 | | AA
Son dakika | Mesleki Yeterlilik sınavına girecekler dikkat! Ertelendi
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 17-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.
Ayrıca, planlanan tüm seminer, tanıtım ve toplantıların da bugün itibarıyla iptal edildiği kaydedildi.