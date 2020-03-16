MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Mesleki Yeterlilik sınavına girecekler dikkat! Ertelendi
ABONE OL
16.03.2020 - 19:31 | | AA

Son dakika | Mesleki Yeterlilik sınavına girecekler dikkat! Ertelendi

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği bildirildi.

Son dakika | Mesleki Yeterlilik sınavına girecekler dikkat! Ertelendi

Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca 17-31 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan tüm teorik ve uygulama sınavlarının nisan ayına kadar ertelendiği belirtildi.

Ayrıca, planlanan tüm seminer, tanıtım ve toplantıların da bugün itibarıyla iptal edildiği kaydedildi.

İspanya'da corona virüs vaka sayısı 9 bini geçtiİspanya'da yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının 9 bini geçtiği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TOKİ İstanbul Tuzla (5750 konut) kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul Tuzla (5750 konut) kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber