MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!
ABONE OL
08.05.2020 - 13:28 | | DHA

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Gele bir son dakika haberine göre, Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Son dakika... Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe tarafından ameliyat edilen Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs 2020 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibariyle tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir" denildi.

 

 

    Esenyurt'ta minibüs denetimleri yapıldığı sırada bir minibüsten çıkan 32 yolcu 'pes artık' dedirtti!İstanbul Esenyurt'ta polis denetimi sırasında bir minibüsten tam 32 yolcu çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hızını alamayan lüks cip trafik ışıklarına çarparak durabildi!

    Hızını alamayan lüks cip trafik ışıklarına çarparak durabildi!

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel anlamlı, uzun ve kısa Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

    Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel anlamlı, uzun ve kısa Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

    Sıradaki Haber