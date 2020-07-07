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07.07.2020 - 09:13 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji 14 il için sağanak uyarısı yaptı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji 14 il için sağanak uyarısı yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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