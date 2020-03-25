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25.03.2020 - 08:56 | | İHA

Son dakika! Meteoroloji duyurdu! Sağanak geliyor...

Son dakika haberiMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji duyurdu! Sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 10
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Erzincan’ın Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçeleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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